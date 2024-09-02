İzmir’de ABD Askerinin Başına Çuval Geçirildi! ABD Büyükelçiliği’nden Açıklama

Türkiye Gençlik Birliği üyesi bir grup, ABD’nin İzmir Limanı’na demirleyen amfibi hücum gemisinde görevli olduğu iddia edilen bir askerin başına çuval geçirmesine ilişkin ABD Büyükelçiliği açıklama yaptı. İzmir’de saldırıya maruz kalmasına ilişkin soruşturma başlatılmasından dolayı ABD Büyükelçiliği, Türk makamlarına teşekkür etti.

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İzmir’de ABD Askerinin Başına Çuval Geçirildi! ABD Büyükelçiliği’nden Açıklama

ABD Büyükelçiliği, İzmir’de saldırıya maruz kalan ABD’li askeri personelin son durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Büyükelçiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“USS Wasp’te görevli ABD’li askeri personelin bugün İzmir’de saldırıya maruz kaldığını ve şu an güvende olduğunu teyit ederiz. Olaya hızlı müdahale etmelerinden ve olayla ilgili soruşturma başlatmalarından dolayı Türk makamlarına teşekkür ederiz”.

TGB: Amerikan Askerinin Başına Çuval GeçirdikTGB: Amerikan Askerinin Başına Çuval GeçirdikSiyaset

Kaynak: İHA

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