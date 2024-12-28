İsrail'in Yemen'e Saldırısında Yaralanan BM Personeli Kurtarıldı

İsrail'in Yemen'de havalimanını vurmasının ardından yaralanan BM personeline ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail’in Yemen'deki Uluslararası Sana Havalimanı'na düzenlediği saldırıda yaralanan BM personelini tahliye ettiklerini açıkladı.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail‘in Yemen'deki İran destekli Husilerin kontrolünde bulunan Uluslararası Sana Havalimanı'na düzenlediği saldırıda yaralanan BM personelini tahliye etmeyi başardıklarını ifade etti. Saldırı sırasında Havalimanı’nda bulunan Direktör açıklamasında, “Yemen'de Sana Havalimanına düzenlenen saldırıda yaralanan meslektaşımızla birlikte tıbbi tedavi göreceği Ürdün'deyiz. Sivillere ve insani yardım çalışanlarına yönelik saldırılar her yerde durmalıdır” dedi.

Kaynak: DHA