Bir Haftada İkinci Olay! ABD'de Metroda Bir Adam Ateşe Verildi

Brooklyn'de geçen hafta metroda bir kadının yakılarak hayatını kaybetmesinin yankıları sürerken bu defa New York'ta benzer bir olay meydana geldi. Penn İstasyonu'nda bir adam ateşe verildi. Ağır yaralanan adam, hastaneye kaldırıldı.

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ABD'nin New York şehrinde bulunan Penn İstasyonu'nda bir kişi, kasten ateşe verildi. Vücudunda ağır yanıklar oluşan mağdur, acilen hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bir Haftada İkinci Olay! ABD'de Metroda Bir Adam Ateşe Verildi - Resim : 1

Olayın detaylarına ilişkin henüz net bilgi bulunmazken, saldırının neden gerçekleştiği belirsizliğini koruyor. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve görgü tanıklarının bilgi vermesi halinde yetkililere ulaşmasını istedi.

Bir Haftada İkinci Olay! ABD'de Metroda Bir Adam Ateşe Verildi - Resim : 2

METRODA BİR KADIN YAKILMIŞTI

Geçen hafta da Brooklyn'de bulunan Coney Island-Stillwell Avenue durağında, metro vagonunda bulunan bir kadın yanarak hayatını kaybetmişti. Coney Island-Stillwell Avenue metro istasyonunda rutin devriye gezen polis memurları duman kokusu aldılar ve kadını metro vagonunun ortasında yanarken bulmuştu.

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Kaynak: AA

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