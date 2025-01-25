İsrail'in Serbest Bıraktığı Mahkumlar Sağlık Kontrolünden Geçti
İsrail'in serbest bıraktığı Filistinli mahkumlar Avrupa Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.
İsrail tarafından bugün serbest bırakılan Filistinli mahkumların kontrolleri Gazze Şeridi'nin güneyindeki Avrupa Hastanesi'nde yapıldı.
İsrail ile Hamas arasında yürürlüğe giren ateşkes anlaşması çerçevesindeki 2. esir takası bugün gerçekleştirildi. Filistin Sağlık Bakanlığı, bugün Batı Şeria'daki Ramallah kenti yakınlarında bulunan Ofer Askeri Hapishanesi'nden ve Negev Çölü'ndeki Ktziot Cezaevi'nden serbest bırakılan Filistinlilerin sağlık ekipleri tarafından karşılandığı görüntüleri paylaştı.
Bakanlık, Filistinlilerin sağlık muayenelerinin bir kısmının Gazze Şeridi'nin güneyindeki Avrupa Hastanesi'nde yapıldığını bildirdi.
Kaynak: AA