İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 9 bin 500'e yaklaştı

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları birinci ayına yaklaşırken; İsrail'in saldırılarının bilançosu her geçen gün ağırlaşıyor.

BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

Hastanelerin, kiliselerin, mülteci kamplarının hatta okullara yönelik İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 9 bin 488'e ulaştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ölenlerin 3900'u çocuk.

"İSRAİL 1006 KATLİAM GERÇEKLEŞTİRDİ"

Bakanlık ayrıca "İsrail, kasıtlı olarak bazı aileleri hedef alan, 10'ü büyük olmak üzere 1006 katliam gerçekleştirdi. 150 sağlık çalışanı hayatını kaybetti, 105 sağlık merkezi, 16 hastane ve 27 ambulans hizmet dışı kaldı" ifadelerini kullandı.