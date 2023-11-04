Gazze'de bir hastanenin daha jeneratörleri durdu
İsrail ablukası ve yoğun saldırısı altındaki Gazze'de bir hastanenin daha yakıt yetersizliği nedeniyle elektrik jeneratörleri tamamen durdurdu.
Gazze'deki İçişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, "Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi, şiddetli yakıt sıkıntısı nedeniyle jeneratörlerin çalışmasını tamamen durdurdu." ifadelerine yer verildi.
Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'ndeki hastane jeneratörlerine acil yakıt sağlanması yönünde çağrıda bulunmuştu.
Gazze'deki yakıt krizi nedeniyle bir süre önce Endonezya hastanesinde de elektrikler kesilmişti.
Elektrik olmaması nedeniyle binlerce hasta ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor.
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