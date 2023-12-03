İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 15 bin 500'ü geçti

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı İsrail saldırılarında ölen Filistinli sayısının 361 artarak 15 bin 523'e yükseldiğini duyurdu.

İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 15 bin 500'ü geçti

7 Ekim'de Aksa Tufanı ile başlayan İsrail-Filistin çatışmaları insani aralar ve rehine takaslarının ardından devam ederken; İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları de devam ediyor.

CAN KAYBI SAYISI ARTIYOR

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı İsrail saldırılarında ölen Filistinli sayısını açıkladı.

Yapılan açıklamada "İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 361 artarak 15 bin 523'e yükseldi" denildi.

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