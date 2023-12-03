İsrail Ordusu açıkladı: Lübnan'dan düzenlenen saldırıda 4 İsrail askeri yaralandı

Lübnan topraklarından düzenlenen saldırılarda, İsrail Ordusu'na ait 4 askerin yaralandığı bilgisi geçildi.

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İsrail Ordusu açıkladı: Lübnan'dan düzenlenen saldırıda 4 İsrail askeri yaralandı

İsrail Ordusu, Lübnan topraklarından düzenlenen tanksavar füzesi saldırısında 4 askerinin hafif şekilde yaralandığını duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, Lübnan topraklarından düzenlenen tanksavar füzesi saldırısı nedeniyle İsrail’in kuzeyinde sirenlerin çaldığı belirtildi.

Tanksavar füzesinin İsrail askerlerini taşıyan bir araca isabet ettiği, 4 askerin hafif şekilde yaralandığı kaydedildi.

Öte yandan Lübnan'dan İsrail tarafına çok sayıda roket atıldığı aktarıldı.

Saldırıya karşılık atışın yapıldığı noktaların topçu atışıyla hedef alındığı belirtildi.

İsrail ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana Lübnan sınırında karşılıklı saldırılar yaşanıyor.

Bu saldırılarda şu ana kadar 89 Hizbullah mensubu ile 6 İsrail askeri öldü.

Kaynak: AA

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İsrail-Filistin gerginlik İsrail Filistin Lübnan
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