İsrail Ordusu açıkladı: Lübnan'dan düzenlenen saldırıda 4 İsrail askeri yaralandı
Lübnan topraklarından düzenlenen saldırılarda, İsrail Ordusu'na ait 4 askerin yaralandığı bilgisi geçildi.
İsrail Ordusu, Lübnan topraklarından düzenlenen tanksavar füzesi saldırısında 4 askerinin hafif şekilde yaralandığını duyurdu.
Ordudan yapılan açıklamada, Lübnan topraklarından düzenlenen tanksavar füzesi saldırısı nedeniyle İsrail’in kuzeyinde sirenlerin çaldığı belirtildi.
Tanksavar füzesinin İsrail askerlerini taşıyan bir araca isabet ettiği, 4 askerin hafif şekilde yaralandığı kaydedildi.
Öte yandan Lübnan'dan İsrail tarafına çok sayıda roket atıldığı aktarıldı.
Saldırıya karşılık atışın yapıldığı noktaların topçu atışıyla hedef alındığı belirtildi.
İsrail ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana Lübnan sınırında karşılıklı saldırılar yaşanıyor.
Bu saldırılarda şu ana kadar 89 Hizbullah mensubu ile 6 İsrail askeri öldü.
Kaynak: AA
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