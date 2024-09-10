İsrail'in Saldırıları Şiddetleniyor: Gazze'de Can Kaybı 41 Bini Aştı

İsrail'in 340 gündür sürdürdüğü ağır bombardımanla ilgili Gazze'deki Sağlık Bakanlığından bir açıklama yayımlandı. Bakanlık toplam can kaybı ve yaralı sayısını da güncelledi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde "3 katliam" gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 32 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 100 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 41 bin 20'ye, yaralı sayısının da 94 bin 925'e çıktığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

Kaynak: AA