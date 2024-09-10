İsrail'in Saldırıları Şiddetleniyor: Gazze'de Can Kaybı 41 Bini Aştı

​​​​​​​İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den beri aralıksız düzenlediği saldırılarda can kaybı 41 bin 20'ye yükseldi. Yaralı sayısı da 94 bin 925'e çıktı.

İsrail'in Saldırıları Şiddetleniyor: Gazze'de Can Kaybı 41 Bini Aştı

İsrail'in 340 gündür sürdürdüğü ağır bombardımanla ilgili Gazze'deki Sağlık Bakanlığından bir açıklama yayımlandı. Bakanlık toplam can kaybı ve yaralı sayısını da güncelledi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde "3 katliam" gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 32 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 100 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 41 bin 20'ye, yaralı sayısının da 94 bin 925'e çıktığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

Dışişleri'nden İsrail'in Han Yunus Katliamına KınamaDışişleri'nden İsrail'in Han Yunus Katliamına KınamaGüncel
İsrailli Vekilden Kan Donduran Sözler: 'Gazze Gibi Olacak'İsrailli Vekilden Kan Donduran Sözler: 'Gazze Gibi Olacak'Dünya

Kaynak: AA

Etiketler
İsrail Gazze
İspanya'da Bir Yılda 3 Bin 952 Kişi İntihar Etti İspanya'da Bir Yılda 3 Bin 952 Kişi İntihar Etti
Android Kullanıcılarına Uyarı: Banka Hesaplarını Çalan Zararlı Yazılım Keşfedildi Android Kullanıcılarına Uyarı: Banka Hesaplarını Çalan Zararlı Yazılım Keşfedildi
Rusya, Ukrayna İle Müzakereye Kapıyı Kapadı Rusya, Ukrayna İle Müzakereye Kapıyı Kapadı
Bodrum'dan Güzel ve Daha Ucuz! Yerli Turistlerin Gözdesi Olan Şehir Bodrum'dan Güzel ve Daha Ucuz! Yerli Turistlerin Gözdesi Olan Şehir