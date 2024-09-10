Dışişleri'nden İsrail'in Han Yunus Katliamına Kınama
İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus'a yaptığı saldırıda en az 40 kişi hayatını kaybederken, Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e kınama açıklaması yapıldı. Açıklamada, "Soykırımcı Netanyahu Hükümeti, işlediği savaş suçlarına bir yenisini eklemiştir. Bu suçları işleyenler uluslararası hukuk önünde mutlaka hesap verecektir" denildi.
İsrai’in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırlara düzenlediği saldırıda en az 40 kişinin öldüğü, 60'ının yaralandığı belirtildi.
Türkiye’nin Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Han Yunus’a insanlık dışı saldırısını kınadı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İsrail’in Han Yunus’ta ilan ettiği sözde 'insani bölge'de sivillerin kaldığı çadırlara saldırarak onlarca Filistinliyi katletmesini lanetliyoruz" denildi.
Açıklamanın tamamında ise şu ifadeler kaydedildi:
"İsrail’in Han Yunus’ta ilan ettiği sözde “insani bölge”de sivillerin kaldığı çadırlara saldırarak onlarca Filistinliyi katletmesini lanetliyoruz.
Soykırımcı Netanyahu Hükümeti, işlediği savaş suçlarına bir yenisini eklemiştir. Bu suçları işleyenler uluslararası hukuk önünde mutlaka hesap verecektir.
Filistinlilerin adalet ve özgürlük yürüyüşlerinde yanlarında durmaya devam edeceğiz."