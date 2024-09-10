Kadına Şiddette Utandıran Tablo: 11 Yılda 1,4 Milyon Başvuru!

Toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve kadınlara yönelik nefret söylemlerinin artmasıyla birlikte, Türkiye'de kadına şiddet de sistematikleşiyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayımlanan verilerle mevcut tablonun vahameti bir kez daha gözler önüne serildi.

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; Ocak 2013'ten Temmuz 2024'e kadar olan süreçte, toplamda 1 milyon 437 bin 688 kadın, şiddet gördükleri gerekçesiyle Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezleri'ne (ŞÖNİM) başvuruda bulundu.

HER AY 10 BİNİ AŞKIN KADIN BAŞVURUYOR

Resmi istatistiklere göre, söz konusu dönemde her ay ortalama 10 bin 343 kadın, şiddete maruz kaldıkları için ŞÖNİM'lere müracaat etti. 2013-2018 yılları arasında ŞÖNİM'e yapılan başvuruların toplamı 271 bin 58 oldu.