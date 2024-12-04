İsrail'in Katliamı Sürüyor: Gazze'deki Can Kaybı 44 bin 532 Oldu

İsrail’in 425 gündür Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda can kaybı artıyor.

SON 24 SAATTE 30 FİLİSTİNLİ ÖLDÜRÜLDÜ

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte düzenlediği 3 saldırıda 30 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 84 Filistinlinin de yaralandığı kaydedildi.

İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 44 bin 532’ye, yaralı sayısının ise 105 bin 538’e yükseldiği bildirildi.

Kaynak: İHA