İsrail'in Katliamı Sürüyor: Gazze'deki Can Kaybı 44 bin 532 Oldu
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 44 bin 532’ye, yaralananların sayısı ise 105 bin 538’e yükseldi.
İsrail’in 425 gündür Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda can kaybı artıyor.
SON 24 SAATTE 30 FİLİSTİNLİ ÖLDÜRÜLDÜ
Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte düzenlediği 3 saldırıda 30 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 84 Filistinlinin de yaralandığı kaydedildi.
İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 44 bin 532’ye, yaralı sayısının ise 105 bin 538’e yükseldiği bildirildi.
Kaynak: İHA