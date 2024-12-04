İsrail'in Katliamı Sürüyor: Gazze'deki Can Kaybı 44 bin 532 Oldu

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 44 bin 532’ye, yaralananların sayısı ise 105 bin 538’e yükseldi.

İsrail'in Katliamı Sürüyor: Gazze'deki Can Kaybı 44 bin 532 Oldu

İsrail’in 425 gündür Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda can kaybı artıyor.

İsrail'in Katliamı Sürüyor: Gazze'deki Can Kaybı 44 bin 532 Oldu - Resim : 1

SON 24 SAATTE 30 FİLİSTİNLİ ÖLDÜRÜLDÜ

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte düzenlediği 3 saldırıda 30 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 84 Filistinlinin de yaralandığı kaydedildi.

İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 44 bin 532’ye, yaralı sayısının ise 105 bin 538’e yükseldiği bildirildi.

İsrail Kana Doymuyor! Gazze'de Can Kaybı 44 bin 502 Olduİsrail Kana Doymuyor! Gazze'de Can Kaybı 44 bin 502 OlduDünya
Trump'tan Gazze İçin Açık Tehdit: 'Orta Doğu Cehenneme Döner'Trump'tan Gazze İçin Açık Tehdit: 'Orta Doğu Cehenneme Döner'Dünya

Kaynak: İHA

Etiketler
İsrail Gazze
Emeklilere 17.500 TL Ödül Fırsatı! Nakit Olarak Hesaba Ödenecek Emeklilere 17.500 TL Ödül Fırsatı! Nakit Olarak Hesaba Ödenecek
Zeki İnsanların Hangi Burca Sahip Olduğu Ortaya Çıktı! Doğuştan Zekiler Zeki İnsanların Hangi Burca Sahip Olduğu Ortaya Çıktı! Doğuştan Zekiler
Namibya’da Yeni Dönem: İlk Kadın Cumhurbaşkanı Seçildi Namibya'da İlk Kadın Cumhurbaşkanı Seçildi
Güney Kore Savunma Bakanı İstifa Etti Güney Kore Savunma Bakanı İstifa Etti