Namibya’da Yeni Dönem: İlk Kadın Cumhurbaşkanı Seçildi

Namibya'da, 27 Kasım genel seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre, 34 yıldır iktidarda bulunan Güney Batı Afrika Halkları Organizasyonu'nun (SWAPO) adayı Nandi-Ndaitwah, ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı seçildi.

Namibya Seçim Komisyonu'nun (NEC) verilerine göre, SWAPO'nun adayı Nandi-Ndaitwah, oyların yüzde 57,6'sını aldı. Mevcut Cumhurbaşkanı Yardımcısı Nandi-Ndaitwah, böylece Namibya'nın ilk kadın cumhurbaşkanı oldu.

Kaynak: DHA