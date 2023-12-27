İsrail’den Batı Şeria’daki mülteci kampına saldırı: 6 ölü

İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’da bulunan Tulkarem kentindeki Nur Şems Mülteci Kampı’na insansız hava aracıyla (İHA) gerçekleştirdiği saldırı sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.

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İsrail’den Batı Şeria’daki mülteci kampına saldırı: 6 ölü

İsrail, Gazze Şeridi’ne ve işgal altındaki Batı Şeria’ya saldırılarını sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Batı Şeria’nın kuzeyindeki Tulkarem kentinde bulunan Nur Şems Mülteci Kampı’nı İHA ile hedef aldığı bildirildi.

Saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı aktarıldı. Hayatını kaybedenlerin ve ağır yaralanan bir kişinin Şehit Dr. Thabet Thabet Devlet Hastanesine (Tulkarm Devlet Hastanesi) götürüldüğü belirtildi.

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Kaynak: AA

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