İsrail saldırısında ölen gazeteciler, son yolculuğuna uğurlandı

İsrail'in hava saldırısında hayatını kaybeden Lübnanlı 2 gazeteci, başkent Beyrut'ta düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolcuğuna uğurlandı.

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İsrail saldırısında ölen gazeteciler, son yolculuğuna uğurlandı

Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen Beyrut merkezli Al Mayadeen TV'nin binası önünde kadın muhabir Farah Ömer ve kameraman Rabih el Mamari için yakınları, meslektaşları, Hizbullah yetkilileri ve Şii din adamlarının katılımıyla cenaze töreni düzenlendi.

İsrail'in hava saldırısında ölen gazeteciler için çalıştıkları televizyon binası önünde önce bir karşılama töreni yapıldı ardından cenaze namazı kılındı.

Törende gözyaşını tutmayan sevenleri, iki gazetecinin tabutlarına sarıldı. Törenin ardından gazetecilerin naaşları, defnedilmek üzere, ambulanslarla Beyrut ve Bekaa vilayetindeki mezarlıklara uğurlandı.

İsrail'in 8 Ekim'den bu yana Lübnan'ın güney bölgelerine yönelik düzenlendiği saldırılarda şu ana kadar 3 gazeteci hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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