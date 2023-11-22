Reddedilen vizelerin gerekçesini açıklamaya ret!

Almanya vize merkezleri tarafından geçen yıl 1 milyon 260 bin kişiye vize verildiği açıklandı. Sol Parti'nin hükümete yönelttiği soru önergesine verilen yanıta göre vize başvurularında 214 bin 944 başvuru ile Türkiye birinci sırada yer aldı. Türkiye'yi 117 bin 181 vize başvurusu ile Hindistan ve 60 bin 700 başvuru ile Rusya izledi.

Deutsche Welle'deki açıklamaya göre federal hükümet vize başvurularından reddedilen veya geri çekilenlere dair detaylı açıklamada ise bulunmadı. Bu bilgileri "Sadece resmi kullanım içindir" ibaresi ile sınıflandıran Alman hükümeti, detaylı verileri yalnızca milletvekillerinin erişimine sundu.

Gerekçede federal hükümet açısından vizelere dair münferit vize merkezlerine atfedilebilecek ret rakamları ve oranlarının kategorize edilmesinin, üçüncü tarafların "uygunsuz sonuçlara" varmasını önlemek için gerekli olduğu vurgulandı.

Münferit vize merkezlerinin ret rakamlarına ilişkin "uygunsuz değerlendirmelerin" ikili ilişkilerde gerginliklere yol açabileceği kaydedildi. Açıklamada, bu durumun Almanya'ya göçlerle ilgili genel tartışmalar ve dünyadaki çok sayıda kriz ile ekonomik ve siyasi gelişmelerin sonucunda artan göç baskısı ile ilintili olduğuna işaret edildi.