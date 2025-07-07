İsrail’den Yemen'e Hava Saldırısı

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İsrail ordusunun Yemen'de farklı noktalara hava saldırıları düzenlediğini duyurdu.

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İsrail’den Yemen'e Hava Saldırısı
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İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İsrail ordusunun Yemen'deki çeşitli hedeflere hava saldırıları gerçekleştirdiğini açıkladı.

Katz, ordunun “Siyah Bayrak” operasyonu kapsamında Hudeyde, Salif ve Ras İsa limanlarının yanı sıra Ras el-Kesib elektrik santraline ve Husilerin kullandığı “Galaxy Leader” adlı gemiye yoğun saldırılar düzenlediğini belirtti. Bakan, Husilerin bu eylemlerinin ağır sonuçlarla karşılaşmaya devam edeceğini vurguladı.

Saldırılar sonucu herhangi bir can kaybı veya yaralanma olup olmadığına dair ise bilgi verilmedi.

Kaynak: DHA

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