İsrail’den Yemen’e Ağır Hava Saldırısı: Cumhurbaşkanlığı Sarayı da Vuruldu!

İsrail ordusu, Yemen’deki İran destekli Husilere karşı ağır hava saldırıları düzenledi. Saldırı, kritik enerji tesisleri ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı hedef alındı.

Son Güncelleme:
İsrail’den Yemen’e Ağır Hava Saldırısı: Cumhurbaşkanlığı Sarayı da Vuruldu!
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail ordu radyosunun haberine göre, İsrail savaş uçakları, Yemen'de İran destekli Husilerin kontrolündeki Sana'ya hava saldırısında bulundu. Sosyal medyada dolaşıma giren görüntülerde, Sana'ya düzenlenen saldırılarda büyük bir patlamanın gerçekleştiği görüldü.

İSRAİL AÇIKLADI

İsrail ordusundan hava saldırılarına ilişkin yapılan açıklamada, Sana'da Başkanlık Sarayı'nın bulunduğu askeri yerleşke ile iki elektrik santrali ve bir yakıt deposunun vurulduğu duyuruldu. Açıklamada, Sana'da hedef alınan iki elektrik santralinin Husilerin 'askeri faaliyetleri' için önem arz ettiği öne sürüldü.

İsrailli askeri kaynaklar, saldırının jetler ve yakıt ikmal uçakları dahil olmak üzere yaklaşık bir düzine savaş uçağıyla gerçekleştirildiğini ve 4 hedefe 30'dan fazla mühimmatın atıldığını belirtti.

NETANYAHU KOMUTA MERKEZİNDEN İZLEDİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir Yemen'e düzenlenen hava saldırılarını Hava Kuvvetleri'nin komuta merkezinden takip etti.

İsrail Savunma Bakanlığı Netanyahu, Katz ve Zamir'in Sana'ya düzenlenen saldırıları komuta merkezinden takip ettiği anlara ilişkin fotoğrafları paylaştı.

MİSKET BOMBASI İDDİASI

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan ayrı bir açıklamada, Yemen'deki Husilerin cuma gecesi ülkeye fırlattığı balistik füzenin misket bombası taşıdığı öne sürüldü.

Husilerin ilk kez misket bombası taşıyan balistik füze başlığı kullandığının altı çizilen açıklamada, hava savunma sistemlerinin bu tür füzeleri engelleyip etkisiz hale getirebilme kabiliyetine sahip olduğu ifade edildi.

Yemen'deki Husiler, cuma gecesi İsrail'e bir balistik füze atmıştı. Yemen'den atılan balistik füze nedeniyle Tel Aviv ve çevresindeki çok sayıda kentte sirenler çalmıştı.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonu, Yemen'den atılan füze nedeniyle başkentteki Ben-Gurion Havalimanı'nın geçici olarak uçuşlara kapatıldığını aktarmıştı.

Husiler'den Tel Aviv'e Füze Yağmuru!Husiler'den Tel Aviv'e Füze Yağmuru!Dünya

Kaynak: AA

Etiketler
Husiler İsrail Yemen
Son Güncelleme:
Dikkat! Fındık Hasadında Gizli Tehlike: Yatak Döşek Yatırıyor Fındık Hasadındaki Gizli Tehlikeye Dikkat
Zelenskiy'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Teşekkür Mesajı Zelenskiy'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Teşekkür
Sosyetenin Gözde Çiftiydi... Türkiye'nin Konuştuğu Hande Erçel ve Hakan Sabancı Çifti Ayrıldı mı? Son Hamleleri Gündeme Bomba Gibi Düştü Son Hamleleri Gündeme Bomba Gibi Düştü
İsrail Gazze'de Kana Doymuyor! Son 24 Saatte 64 Ölü daha İsrail Gazze'de Kana Doymuyor! Son 24 Saatte 64 Ölü daha
ÇOK OKUNANLAR
Ebru Gündeş'in Unutulmaz Aşkıydı: Berke Hürcan'ın Son Hali Şoke Etti! Yıllar Onu Teğet Geçmiş, Bakın Şimdi Ne Yapıyor! Unutulmaz Aşkıydı, Bakın Şimdi Ne Yapıyor
Sosyetenin Gözde Çiftiydi... Türkiye'nin Konuştuğu Hande Erçel ve Hakan Sabancı Çifti Ayrıldı mı? Son Hamleleri Gündeme Bomba Gibi Düştü Son Hamleleri Gündeme Bomba Gibi Düştü
SGK Uzmanı Özgür Erdursun Üstüne Basa Basa Uyardı: O Tarihte Emekli Olanlar Yüzde 30 Daha Az Maaş Alacak! O Tarihte Emekli Olanlar Yüzde 30 Daha Az Maaş Alacak
Galatasaray Turnayı Gözünden Vurdu! Dursun Özbek 2003'lü Yıldız Orta Sahaya İmzayı Attırdı: Okan Buruk'un Prensi Olacak Galatasaray Turnayı Gözünden Vurdu
AKP'nin Kararı Belli Oldu: Öcalan'a Af mı Geliyor? Öcalan'a Af mı Geliyor?