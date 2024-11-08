İsrail'den Skandal Karar: 14 Yaşından Küçük Filistinlileri Hapsedecekler

İsrail Parlamentosu’ndan (Knesset), 14 yaş altı Filistinlilere hapis cezası verilmesini öngören yasa geçti.

Knesset'ten yapılan duyuruya göre, yasa kapsamında, 5 yıl süreyle geçici bir düzenleme yapılacak.

Böylece 14 yaşın altındakiler, 'cinayet ve terör eylemi' sayılan bir suç işlemesi durumunda, ‘kapalı bir tesiste’ tutulabilecek. 14 yaşını doldurduktan sonraysa cezasını hapiste tamamlayacak.

UZATILABİLECEK

Adalet Bakanı’nın, Refah Bakanı’nın ve Knesset Anayasa Komitesi’nin onayıyla, bu geçici düzenlemenin süresi, iki yıldan fazla olmamak kaydıyla uzatılabilecek.

SUÇ TEKRARLANIRA MAHKEME SÜREYİ BELİRLEYECEK

Yasanın öngördüğü, 5 yıl süreyle getirilen geçici düzenlemeye göre ise mahkemeler, tehlike arz ettiğine veya başkalarına zarar verebileceğine kanaat getirdikleri bir çocuğu 10 günü aşmamak kaydıyla doğrudan hapishanede tutabilecek.

Bu durum tekrarlandığında, mahkeme çocuğu hapishanede kendi belirleyeceği bir süre boyunca tutabilecek.

Kaynak: AA