İsrail Gazze’de Bir Evi Vurdu: Çoğu Kadın ve Çocuk En Az 9 Ölü

Uluslararası kamuoyunun tepkilerine rağmen Filistin’de katliamlarını sürdüren İsrail, Gazze’de bir kez daha sivilleri hedef aldı. Filistin Sivil Savunma Teşkilatı’ndan yapılan açıklamada, Gazze’nin Al-Daraj mahallesinde yaşayan Hamada ailesine ait bir eve yönelik hava saldırısında çoğu kadın ve çocuk en az 9 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. 9 kişinin cenazeleri ile yaralıların Gazze Şeridi’ndeki Baptist Hastanesi’ne götürüldüğü aktarılırken, İsrail’den saldırının nedenine ilişkin açıklama yapılmadı.

İSRAİL 12 SİVİLİ DAHA ÖLDÜRMÜŞTÜ

İsrail son olarak Gazze’nin batısındaki Shati Mülteci Kampı’nda bulunan yerinden edilmiş sivillerin sığındığı Shuhaibar Okulu’nu vurmuş, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti. Çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: İHA