Amsterdam Sokakları Karıştı! 10 İsrailli Taraftar Yaralı

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da Ajax futbol takımı, dün Avrupa Ligi kapsamında Maccabi Tel Aviv takımını konuk etti. Hollandalı ekip maçı 5-0 kazanırken, İsrail takımının taraftarlarının saldırıya uğradığı öğrenildi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Hollanda makamlarından aldığı bilgiye dayanarak, Maccabi Tel Aviv taraftarlarına yönelik saldırılarda 10 İsraillinin yaralandığını, vatandaşlarının yaralarının ciddiyetinin henüz netlik kazanmadığını, iki İsrailliye ulaşılamadığını, diğer İsrail vatandaşlarının ise otellerinde kalmasının gerektiğini bildirdi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre; İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden konuya ilişkin yapılan açıklamada İsrail vatandaşlarına yönelik şiddet sonrasında iki tahliye uçağının derhal Amsterdam'a gönderileceğini duyurdu.

57 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Hollanda'daki yerel polis, Filistin destekçisi eylemcilerin protesto düzenlemenin yasaklandığı, maçın yapıldığı Johan Cruyff stadyumunun çevresine ulaşmaya çalışmasının ardından 57 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Hollanda polisi, taraftarların stadyumdan olaysız ayrıldığını ancak gece boyunca kentte çeşitli kavga ve olayların rapor edildiğini bildirdi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada da ordunun Hollanda hükümetiyle koordinasyon içinde derhal bir kurtarma misyonu başlatmaya hazırlandığı belirtildi.

Kaynak: Gazete Duvar