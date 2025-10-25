İsrail'den Lübnan'a İHA Saldırısı

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan’ın güneyindeki Nebatiye kentinde bir aracı insansız hava aracıyla (İHA) vurdu. Bölgeden can kaybına ilişkin açıklama yapılmazken, İsrail’in son 24 saatte aynı bölgede üçüncü saldırısını gerçekleştirdiği bildirildi.

İsrail'den Lübnan'a İHA Saldırısı
Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, Nebatiye'deki Haruf beldesinde bir araç, İsrail'e ait İHA tarafından hedef alındı. Ateşkese rağmen gerçekleştirilen saldırıda can kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı. İsrail ordusu dün de Nebatiye kentinde 2 araca İHA saldırısı düzenlemiş, 3 kişi hayatını kaybetmişti.

ATEŞKES ANLAŞMASI 2024'TE İMZALANDI

İsrail, Ekim 2023’te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı bir savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Kasım 2024'te Hizbullah ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen, İsrail'in ateşkesi 4 bin 500'den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlaller sonucunda yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti.

İsrail, ayrıca son savaşta Lübnan'da ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

