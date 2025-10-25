Japonya'da Savaş Alarmı! Asya'da Tansiyon Yükseldi: Rus Savaş Uçakları Sınıra Dayandı Jetler Havalandı

Japonya ile Rusya arasında hava sahası gerilimi tırmandı. Rusya’ya ait savaş uçaklarının Japon Denizi üzerinde ülke sınırına yaklaşması üzerine Tokyo yönetimi jetlerini acil havalandırdı. Moskova ise uçuşların “rutin devriye görevi” kapsamında yapıldığını açıkladı.

Asya’da tansiyon yeniden yükseldi. Japonya Savunma Bakanı Shinjiro Koizumi, Rusya’ya ait savaş uçaklarının Japon Denizi üzerinde ülke hava sahasına yaklaşması üzerine Japonya Öz Savunma Kuvvetleri’ne (SDF) ait jetlerin acil olarak havalandığını duyurdu.

RUS UÇAKLARI JAPON DENİZİ ÜZERİNDE

Koizumi, Rusya’ya ait nükleer silah taşıma kapasitesine sahip Tu-95 stratejik bombardıman uçakları ile Su-35 savaş uçaklarının Japon Denizi üzerinde uçuş gerçekleştirdiğini ve ülke hava sahasına yaklaştığını açıkladı.

Bakan, “Rusya, Ukrayna’yı işgal ederken ülkemizin çevresinde de her gün askeri faaliyet yürütüyor. Bu bir gerçek” ifadelerini kullandı. Japonya’nın olası egemenlik ihlallerine karşı 24 saat esasına dayalı bir şekilde tetikte olduğunu vurgulayan Koizumi, gözetleme ve takip faaliyetlerinin sürdüğünü belirtti.

FOTOĞRAF VE UÇUŞ ROTASI YAYINLANDI

Japonya Savunma Bakanlığı, Rusya’ya ait iki Tu-95 bombardıman uçağı ile iki Su-35 savaş uçağının ülkenin batı kıyısı açıklarında uçtuğunu ve Sado Adası yönüne ilerledikten sonra kuzeye döndüklerini açıkladı. Bakanlık, Rus uçaklarına ait görüntüleri ve uçuş rotasını gösteren haritayı da kamuoyuyla paylaştı.

MOSKOVA’DAN “RUTİN DEVRİYE” AÇIKLAMASI

Rusya Savunma Bakanlığı ise yapılan uçuşun “rutin bir devriye görevi” olduğunu savundu. Açıklamada, Tu-95 uçaklarının uluslararası hava sahasında 11 saatten uzun süren bir görev uçuşu yaptığı, Su-35S ve Su-30SM savaş uçaklarının da bombardıman uçaklarına eşlik ettiği belirtildi.

Bakanlık ayrıca, Rus uçaklarının Arktik, Kuzey Atlantik, Baltık, Karadeniz ve Pasifik üzerinde düzenli olarak devriye uçuşları yaptığını ve tüm uçuşların uluslararası kurallara uygun şekilde gerçekleştirildiğini vurguladı.

HAVA SAHASI GERİLİMİ TIRMANIYOR

Avrupa’da da benzer gerilimler yaşanıyor. Son haftalarda birçok ülke, Rus savaş uçaklarını hava sahası ihlaliyle suçladı. Geçtiğimiz günlerde NATO üyesi Litvanya, Rus jetlerinin kısa süreliğine hava sahasına girdiğini açıklamıştı. Moskova ise iddiaları reddederek, uçaklarının tatbikat kapsamında uçtuğunu savunmuştu.

Kaynak: İHA

