İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı: 7 ölü

İsrail, Lübnan'ın güneyine hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda 7 kişi hayatını kaybetti.

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İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı: 7 ölü

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında 7 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Lübnan'daki Sivil Savunma Teşkilatı kaynakları, İsrail savaş uçaklarının, ülkenin güneyinde bulunan El-Habbariye beldesindeki Cemaat el-İslami'ye bağlı Lübnan Ambulans Cemiyeti Merkezi'ne hava saldırısı düzenledi.

Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre, saldırıda acil yardım ekibinden 7 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

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