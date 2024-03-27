Gazeteciye saldırı iddiası: Taylor Swift'in babası suçlamadan kurtuldu

T24'ün aktardığına göre, Taylor Swift'in babası, Avustralya'da bir gazeteciye saldırdığı iddiasıyla ilgili yapılan suçlamayla alakalı yargılanmayacak.

51 yaşındaki Ben McDonald, polise 72 yaşındaki Scott Swift'in 27 Şubat'ta Sidney'deki bir rıhtımda kendisine saldırdığını söylemişti. Swift'in basın sözcüsü, olay esnasında iki kişinin ünlü yıldıza karşı agresif davranışlar sergilediğini söyledi.

Bir ay süren soruşturmanın ardından Yeni Güney Galler polisi başka bir işlem yapılmayacağını söyledi. Olay, Scott Swift ve kızının Sidney'deki son Eras Tour gösterisinden sonraki saatlerde bir yattan inmelerinin ardından meydana geldi.

McDonald daha önce BBC'ye verdiği demeçte Swift'in bir arabanın içinde olduğunu, bu sırada "içeri daldığını" ve tahrik olmaksızın kendisine saldırdığını söylemişti. McDonald, "23 yıldır bu işi yapıyorum ve birinin bana yumruk attığı bir durumla hiç karşılaşmadım" dedi.

Swift'in basın sözcüsü şunları söyledi: "İki kişi agresif bir şekilde Taylor'a doğru ilerliyor, güvenlik personelini tutuyor ve bir kadın personeli suya atmakla tehdit ediyordu."

Pop ikonunun hayranları tarafından "Papa Swift" olarak bilinen Scott Swift, kızına küresel Eras Turnesi'nde eşlik etti ve olaydan kısa bir süre sonra ülkeden ayrıldı.