Gazze'de ateşkes sağlanamıyor: İsrail heyeti Doha'dan ayrıldı

İsrail heyeti, Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda Gazze'de ateşkes, rehine ve tutukluların serbest bırakılmasıyla ilgili Katar'ın başkenti Doha'ya gitmişti. Reuters'ın haberine göre İsrail heyeti müzakerelerin çıkmaza girdiğini söyleyerek Doha'dan ayrıldı.

Gazze'de ateşkes sağlanamıyor: İsrail heyeti Doha'dan ayrıldı

Doha'da Gazze'de ateşkes, rehine ve tutukluların serbest bırakılmasıyla ilgili ziyarette bulunan İsrail heyeti, Hamas'ın Gazze sorumlusu Yahya Sinwar'ı işaret ederek "Ramazan boyunca tansiyonu yüksek tutmak istedi görüşmeleri baltaladı" açıklamasını yaptı. İsrail, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ateşkes çağrısının da müzakereleri sekteye uğrattığını iddia etti.

İsrail heyeti Hamas'la müzakerelerin çıkmaza girdiğini belirterek Doha'dan ayrıldı.

Amerika'dan ise İsrail'e itiraz geldi. "Güvenlik Konseyi kararı Hamas'ın tutumunu etkilemedi" açıklamasını yapan Amerikan Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in iddiası için "yanlış ve haksız" nitelemesini yaptı.

İsrail ve Hamas, rehine takası karşılığında çatışmalara 6 hafta ara verilmesini görüşüyordu. Başlangıçta ateşkesin Ramazan ayına yetiştirilmesi hedefleniyordu.

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