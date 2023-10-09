İsrail’den Gazze’ye hava saldırısı: 31 kişi hayatını kaybetti

İsrail, Gazze Şeridi’ne düzenlediği Demir Kılıçlar Operasyonu kapsamında bu sabah saatlerinde birçok noktayı vurdu. Filistin güvenlik güçleri tarafından yapılan açıklamada, İsrail tarafından düzenlenen hava saldırılarında Gazze’nin güneyindeki Rafah bölgesinde 18, El Qarara’da 5, Tel Al-Zaatar’da 4, Deir Al-Balah'da 3 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca, Gazze'nin güneybatısındaki El-Şati Mülteci Kampı'nda bulunan Ahmet Yasin Camii’ne yapılan saldırılarda ise 1 kız çocuğu yaşamını yitirirken, çok sayıda Filistinli de yaralandı.