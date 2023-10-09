İsrail’den Gazze’ye hava saldırısı: 31 kişi hayatını kaybetti
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği Demir Kılıçlar Operasyonu'nda hayatını kaybeden Filistinli sayısı 493'e yükselirken, Gazze'ye sabah saatlerinde gerçekleştirilen hava saldırılarında ise 31 kişi hayatını kaybetti.
İsrail, Gazze Şeridi’ne düzenlediği Demir Kılıçlar Operasyonu kapsamında bu sabah saatlerinde birçok noktayı vurdu. Filistin güvenlik güçleri tarafından yapılan açıklamada, İsrail tarafından düzenlenen hava saldırılarında Gazze’nin güneyindeki Rafah bölgesinde 18, El Qarara’da 5, Tel Al-Zaatar’da 4, Deir Al-Balah'da 3 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca, Gazze'nin güneybatısındaki El-Şati Mülteci Kampı'nda bulunan Ahmet Yasin Camii’ne yapılan saldırılarda ise 1 kız çocuğu yaşamını yitirirken, çok sayıda Filistinli de yaralandı.
Son Güncelleme: