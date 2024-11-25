İsrail'de 'Yasa Dışı Silah' Soruşturması

İsrail polis teşkilatında yolsuzluk suçlarıyla mücadele için kurulan "Lahav 433" birimi Ulusal Güvenlik Bakanlığı çalışanları ve 5 eski personel hakkında yetkisiz silah ruhsatı dağıtma iddiasını soruşturuyor.

Soruşturma Ulusal Güvenlik Bakanlığı çalışanlarını kapsarken, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'in ofisinde çalışmış 5 personelin de yasa dışı silah ruhsatı dağıttığından şüpheleniliyor.

Söz konusu şüpheliler, 7 Ekim 2023 sonrası silah ruhsatı taleplerinde yaşanan yoğunluğun ardından aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir tarafından istihdam edildi.

'DARBE YAPMAYA ÇALIŞIYORSUNUZ'

İddialara ilişkin soruşturma başlatılmasının ardından aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, X sosyal medya hesabından, İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara’yı ve soruşturmayı yürüten savcıyı "siyasi çıkarları doğrultusunda hareket ederek davalar uydurmaya ve sağcı hükümete karşı darbe yapmaya çalışmakla” suçladı.

Ben-Gvir, 18 Kasım’da da Başsavcı Miara'yı, “sivillere silah ruhsatı dağıtma” politikası nedeniyle kendisine karşı uydurma davalar açmakla suçlamıştı.

Başsavcı Miara'nın görevden alınması çağrısı yapan Ben-Gvir, “Hükümet olarak onu derhal görevden almaktan başka seçeneğimiz yok. Demokrasiye karşı bir darbeden bir adım uzağız.” ifadelerini kullanmıştı.

Ben-Gvir, 18 Mart’ta yaptığı açıklamada, Bakanlığının 7 Ekim'den bu yana 100 bin İsrail vatandaşına silah ruhsatı verdiğini duyurmuştu. İsrail basınında daha önce binlerce silah ruhsatının yasa dışı şekilde verildiği haberleri yer almıştı.

Kaynak: AA