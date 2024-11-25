İsrail'de 'Yasa Dışı Silah' Soruşturması

İsrail'de polis, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in ofisinin 5 eski personeli hakkında yasa dışı silah ruhsatı dağıttıkları iddiasıyla soruşturma başlattı.

İsrail'de 'Yasa Dışı Silah' Soruşturması

İsrail polis teşkilatında yolsuzluk suçlarıyla mücadele için kurulan "Lahav 433" birimi Ulusal Güvenlik Bakanlığı çalışanları ve 5 eski personel hakkında yetkisiz silah ruhsatı dağıtma iddiasını soruşturuyor.

Soruşturma Ulusal Güvenlik Bakanlığı çalışanlarını kapsarken, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'in ofisinde çalışmış 5 personelin de yasa dışı silah ruhsatı dağıttığından şüpheleniliyor.

Söz konusu şüpheliler, 7 Ekim 2023 sonrası silah ruhsatı taleplerinde yaşanan yoğunluğun ardından aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir tarafından istihdam edildi.

İsrail'de 'Yasa Dışı Silah' Soruşturması - Resim : 1

'DARBE YAPMAYA ÇALIŞIYORSUNUZ'

İddialara ilişkin soruşturma başlatılmasının ardından aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, X sosyal medya hesabından, İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara’yı ve soruşturmayı yürüten savcıyı "siyasi çıkarları doğrultusunda hareket ederek davalar uydurmaya ve sağcı hükümete karşı darbe yapmaya çalışmakla” suçladı.

Ben-Gvir, 18 Kasım’da da Başsavcı Miara'yı, “sivillere silah ruhsatı dağıtma” politikası nedeniyle kendisine karşı uydurma davalar açmakla suçlamıştı.

Başsavcı Miara'nın görevden alınması çağrısı yapan Ben-Gvir, “Hükümet olarak onu derhal görevden almaktan başka seçeneğimiz yok. Demokrasiye karşı bir darbeden bir adım uzağız.” ifadelerini kullanmıştı.

Ben-Gvir, 18 Mart’ta yaptığı açıklamada, Bakanlığının 7 Ekim'den bu yana 100 bin İsrail vatandaşına silah ruhsatı verdiğini duyurmuştu. İsrail basınında daha önce binlerce silah ruhsatının yasa dışı şekilde verildiği haberleri yer almıştı.

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Kaynak: AA

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