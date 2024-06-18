İsrail'de kabine dağıldı, halk sokağa indi: 'Netanyahu istifa' sesleri yükseliyor

İsrail'de ordu ile Netanyahu'nun ters düşmesinin ardından Savaş Kabinesi'nin dağılmasının ardından başkent Tel Aviv'de binlerce kişi sokağa döküldü.

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İsrail'de kabine dağıldı, halk sokağa indi: 'Netanyahu istifa' sesleri yükseliyor

İsrail'de Başbakan Netanyahu ile İsrail Ordusu arasındaki anlaşmazlık sonrası derin bir kriz yaşanıyor. Netanyahu'nun Savaş Kabinesi'ni feshetmesinin ardından, başkent Tel Aviv başta olmak üzere ülke genelinde binlerce kişi sokaklara dökülerek hükümeti protesto etti.

Göstericiler, erken seçim çağrısında bulunurken, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin kurtarılması için Hamas ile anlaşma yapılmasını talep etti.

Netanyahu ve hükümetini 'faşist' olarak niteleyen protestocular, 'istifa' sloganlar attı ve pankartlar taşıdı.

İsrail ordusunun Gazze'de askeri operasyonlara ara verme kararının ardından gelen kabine feshi, Netanyahu karşıtlarını harekete geçirdi. Ülkede artan gerginlik ve kaos ortamı, İsrail siyasetinde derin bir krize işaret ediyor.

Kaynak: AA

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