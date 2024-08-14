İsrail ve Hamas'ın Ateşkes İlan Etmesi Bekleniyor

İsrail’in Filistin’e yönelik başlattığı saldırılar devam ederken, ateşkes için diplomasi trafiği de devam ediyor. Son teklif üzerine başlayan müzakereler yaklaşık 2,5 aydır devam ediyor. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre birkaç hafta içerisinde ateşkes ilan edilebilir. Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre kaynaklar Türkiye’nin desteği ve Hamas’ın yapıcı tutumuyla müzakerelerin olumlu ilerlediğini aktardı.

İsrail ile Hamas arasında devam eden ateşkes görüşmelerinde üzerinde uzlaşılmaya çalışılan son plan ABD Başkanı Joe Biden tarafından 31 Mayıs’ta ilan edildi. Hamas’ın plana olumlu yaklaşmasına rağmen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun şartları nedeniyle anlaşma sağlanamadı.

MÜZAKERELER DEVAM EDİYOR

ABD, Mısır ve Katar; İsrail ve Hamas'a Gazze'de ateşkes sağlanması ve esir takası için 15 Ağustos'ta Kahire veya Doha'da müzakerelere yeniden başlanması çağrısı yapmıştı.

Hamas yeni müzakere turuna karşılık Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı temelindeki öneriye dayalı ve 2 Temmuz’da üzerinde anlaşmaya varılan planın uygulanması için çağrı yaptı. Fakat, İsrail'in yeni şartlar ileri sürmesi halinde Hamas bunları kabul etmeyecek. Netanyahu'nun bu müzakere turunda da bahaneler ileri sürüp süreci uzatabileceği kaydedildi.

ANLAŞMAYI BOZAN TARAF İSRAİL

Müzakereler nedeniyle Ortadoğu’da mekik diplomasisi yürüten CIA Başkanı William Burns de daha önce pek çok kez Hamas'ın tavrı nedeniyle Türkiye'ye teşekkür ederken, anlaşmayı bozan tarafın İsrail olduğuna dikkat çekti.

ESİR VE TUTUKLU TAKASI BÜYÜK ENGEL

Tarafların esir ve tutuklu takası konusunda anlaşamaması ise ateşkesin önündeki en büyük engellerden biri. Hamas da İsrail de hangi Filistinli tutukluların serbest bırakılacağını kendisi belirlemek istiyor. Hapisteki El Fetih Hareketi Lideri Mervan El Barguti ise odak noktası konumunda. 30 yıl üstü ceza alan 50 kişi arasında olan Barguti'nin İsrail'in vetosuna takılabileceği belirtiliyor.

HAMAS’TAKİ 1 REHİNEYE 12 FİLİSTİNLİ

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Hamas'ın elinde yaklaşık 120 rehine bulunuyor. Anlaşma planı Hamas'ın elindeki her bir rehine için yaklaşık 12 Filistinli mahkumun serbest bırakılması üzerine yoğunlaşıyor.