Hatay Yakınlarında Korkutan Deprem!
Suriye'de 4 büyüklüğünde yeni bir deprem meydana geldi. Deprem, Türkiye'den de hissedildi.
Suriye'nin Hama bölgesinde geride bıraktığımız günden bu yana devam eden depremlere bir yenisi daha eklendi. Hatay'ın Yayladağı ilçesine 119.07 KM mesafede 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'ın paylaştığı verilere göre saat 04.54'de meydana gelen deprem, yerin 13 KM derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 14, 2024
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Salamiyah, Hamah (Suriye) - [119.07 km] Yayladağı (Hatay)
Tarih:2024-08-14
Saat:04:54:28 TSİ
Enlem:35.05472 N
Boylam:37.02306 E
Derinlik:13.04 km
Detay:https://t.co/ntXCUiEQod@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi