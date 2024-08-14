Hatay Yakınlarında Korkutan Deprem!

Suriye'nin Hama bölgesinde geride bıraktığımız günden bu yana devam eden depremlere bir yenisi daha eklendi. Hatay'ın Yayladağı ilçesine 119.07 KM mesafede 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'ın paylaştığı verilere göre saat 04.54'de meydana gelen deprem, yerin 13 KM derinliğinde gerçekleşti.