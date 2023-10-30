İsrail, Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'ni vurdu

Gazze'deki Türk-Filistin Dostluk Hastanesi, İsrail savaş uçakları tarafından vuruldu.

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İsrail, Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'ni vurdu

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları sivil can kayıplarının sayısı her geçen gün artarken; saldırılar da artıyor.

TÜRK-FİLİSTİN DOSTLUK HASTANESİ VURULDU

Gazze'deki sağlık idaresine ait Türk-Filistin Dostluk Hastanesi, İsrail savaş uçaklarının hastanenin üçüncü ve son katını bombalayarak ağır hasara yol açtığını bildirdi.

FAHRETTİN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Hastanenin vurulmasına ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Bir hastanenin çevresinde bile hareket eden her şeyi bombalayanlar, insanlık vicdanının mahkemesinde bunun hesabını vermeye kendilerini hazırlamalıdırlar. Gazze’de Türkiye tarafından yapılmış olan Gazze Türk-Filistin Dostluk Hastanesinin etrafı dün saat 23.00 civarında yoğun bir şekilde bombalandı. Hastanenin odalarına şarapnel parçaları düştüğü, su borularının patladığı, akaryakıtın tükenmek üzere olduğu, elektriğin her an kesilebileceği bilgisini aldık.

Hastanenin bir yöneticisiyle iletişim kuran bir uzmansa, 3. katın bombardımandan isabet aldığını, fakat muhtemel bir saldırı sebebiyle daha önceden boşaltıldığı için can kaybı yaşanmadığını ifade etmiştir. Eğer tedbir alınmasaydı can kaybı kaçınılmazdı. Çevresi yoğun bombardıman altında kalan bu hastane, Gazze’deki tek kanser hastanesidir. Hastaların şu an başka bir seçeneği yok.

Ölüm döşeğinde olan bu kanser hastalarının ilaçları ise tükenmiş durumda. Personelin hastaneye gidip gelmesinin ve ambulansların hastaneye hasta taşımasının neredeyse imkânsız olduğu bilinmektedir.

Yaşananların apaçık ifadesi olan şu cümle dehşet vericidir: “Hareket eden her şey bombalanıyor.” İnsanlık kaygı içinde. Türkiye’nin tüm insanları, tüm sağlık çalışanları büyük kaygı içinde. Ülkemizin Gazze’de kurduğu kanser hastanesinin hizmetine devam edebilmesi için harekete geçileceğinden hiç şüphe duyulmamalı. Bir hastanenin çevresinde bile hareket eden her şeyi bombalayanlar, insanlık vicdanının mahkemesinde bunun hesabını vermeye kendilerini hazırlamalıdırlar."

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