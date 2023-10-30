El Kassam Tugayları, İsrailli esirlerin Netanyahu'ya gönderdiği mesajı yayınladı: 'Başarısızlığının suçunu biz üstleniyoruz'

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları şiddetini arttırarak devam ederken; El Kassam Tugayları esir alınan İsrailli kadınların İsrail Başbakanı Netanyahu'ya gönderdiği mesajı yayınladı.

Videoda yer alan 3 kadın rehine, 7 Ekim'deki trajedi nedeniyle İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile hükümeti suçlarken Filistinli tutsaklara karşılık kendilerinin serbest bırakılmasını talep etti.



El Kassam Tugayları'nın 7 Ekim'deki saldırısı sırasında kaçırılan kadınlardan biri, 23 gündür esir olduklarını belirtirken bunu Netanyahu'nun önceki gün düzenlediği basın toplantısının tarihini söyleyerek teyit etti. Videonun dün çekildiği belirtildi.

"BAŞARISIZLIĞININ SUÇUNU BİZ ÜSTLENİYORUZ"

Videoda İsrailli kadın, "Netanyahu ateşkes yapman gerekiyordu. Hepimizi serbest bırakmanız gerekiyordu. Sen Gazze Şeridi'ne gidip askeri üniformalarla gösteriş yapıyorsun. Sizin başarısızlığınızın suçunu biz üstleniyoruz. Yeter artık ateşkes yapın ve bizi serbest bırakın" ifadelerini kullanıyor.