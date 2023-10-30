Netanyahu'dan kendisine seslenen İsrailli esirlere yanıt: Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz

Başbakan Netanyahu, Gazze’de Hamas'ın elindeki İsrailli esirlerin kendisine yönelik suçlamalarına karşılık, "kaçırılan İsraillilerin evlerine dönmesi için her şeyi yaptıklarını" söyledi.

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İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Hamas tarafından yayımlanan ve Gazze Şeridi’ndeki İsrailli bir esir kadının Netanyahu’ya seslenerek esir takası çağrısında bulunduğu görüntüler üzerine sosyal medya hesabı X’ten açıklama yaptı.

Hamas’ın yayımladığı görüntülerdeki İsrailli üç esir Elena Trupanov, Daniel Aloni ve Ramon Kirsht'ın isimlerini veren Netanyahu, esirlere, "Sizi kucaklıyorum. Kalplerimiz siz ve diğer kaçırılanlarla birlikte" ifadeleriyle seslendi.

İsrail Başbakanı, “Kaçırılan ve kayıp tüm insanların evlerine dönmesi için her şeyi yapıyoruz" dedi.

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NE OLMUŞTU?

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, esir tuttuğu İsraillilerin Netanyahu'ya hitaben yaptığı suçlayıcı konuşmaları içeren bir görüntüyü Telegram hesabında yayımlamıştı.

Görüntüdeki 3 esir kadından biri, Netanyahu’ya seslenerek, "Bizi öldürüyorsun, hepimizi öldürmek mi istiyorsun, hepimizi İsrail ordusuyla öldürmek mi istiyorsun, herkesi katlettiğin yetmedi mi, İsrail vatandaşlarının öldürülmesi senin için yeterli değil mi?" demişti.

Netanyahu'dan esir takası yapmasını isteyen İsrailli kadın, "Bizi şimdi serbest bırak. (Filistinlileri kastederek) onların vatandaşlarını ve tutsaklarını hemen bırak. Herkesi serbest bırak, ailelerimizin yanına dönelim. Şimdi!" şeklinde çağrı yapmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler
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