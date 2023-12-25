İsrail, Suriye'ye düzenlediği saldırıda Kasım Süleymani’nin yakın arkadaşı Musavi'yi öldürdü

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim, Devrim Muhafızlarının üst düzey komutanlarından Seyyid Razi Musavi'nin İsrail’in Suriye'nin başkenti Şam yakınlarına düzenlediği saldırıda öldürüldüğünü duyurdu.

Habere göre Suriye’de "askeri danışman" olarak görev yapan Musavi, 2020’de Irak’ta ABD’nin düzenlediği suikastta öldürülen Devrim Muhafızları Kudüs Birliği Komutanı Kasım Süleymani’nin yakın arkadaşlarındandı.

Reuters'a konuşan kaynaklar, Seyyid Razi Musavi olarak bilinen danışmanın Suriye ile İran arasındaki askeri ittifakın koordinasyonundan sorumlu olduğunu söyledi.

Artıgerçek'in aktardığına göre İsrail gazetesi Jerusalem Post, İranlı muhaliflerin medyasına dayanarak, Musavi'nin İran'ın Suriye'deki vekilleri için finansman ve lojistik transferini koordine etmekten sorumlu olduğunu yazdı.