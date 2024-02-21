İsrail, Şam'ı vurdu! Ölüler var

İsrail’in Suriye’nin başkenti Şam’daki yüksek güvenlikli mahalleyi vurması sonucu en az 2 kişinin öldüğü belirtildi.

İsrail, Şam'ı vurdu! Ölüler var

Suriye resmi haber ajansı, İsrail’in yerel saatle 09.40 sıralarında başkent Şam’ın merkezindeki yüksek güvenlikli Kafr Sousa mahallesini hedef aldığını duyurdu.

Mahalledeki 9 katlı bir binanın füzelerle vurulması sonucu en az 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Saldırıda hedef alınan binada ve park halindeki araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Okulların, konutların, İran kültür merkezinin bulunduğu mahallede güvenlik servislerine ait bir kompleksin yer aldığı öğrenildi.

İsrail’in Şubat 2023’te Kafr Sousa’ya düzenlediği hava saldırısında en az 5 kişi ölmüştü.

İsrail Lübnan'a saldırdıİsrail Lübnan'a saldırdıDünya

Kaynak: İHA

Etiketler
İsrail Suriye Saldırı
FOX TV'de iddialı başlamıştı: O dizinin final yapması ne anlama geliyor? FOX TV'de iddialı başlamıştı: O dizinin final yapması ne anlama geliyor?
Az yanan ocak nasıl açılır? İşte ocağın daha iyi çalışmasını sağlayan tüyo Az yanan ocak nasıl açılır? İşte ocağın daha iyi çalışmasını sağlayan tüyo
ABD'den Gazze'de acil ateşkese bir kez daha veto ABD'den Gazze'de acil ateşkese bir kez daha veto
Nobel ödüllü yazarın ölüm nedeni yeniden araştırılacak Nobel ödüllü yazarın ölüm nedeni yeniden araştırılacak
ÇOK OKUNANLAR
Asal Araştırma verileri: Hangi parti hangi şehirde oyunu artırdı, hangi şehirde oy kaybetti? Asal Araştırma verileri: Hangi parti hangi şehirde oyunu artırdı, hangi şehirde oy kaybetti?
Murat Kurum 'elimdeki son anket' diyerek açıkladı: İstanbul'da biz öndeyiz Murat Kurum 'elimdeki son anket' diyerek açıkladı: İstanbul'da biz öndeyiz
Bu tarihe dikkat: Memurların bilmediği 3600 ek gösterge detayı ortaya çıktı Bu tarihe dikkat: Memurların bilmediği 3600 ek gösterge detayı ortaya çıktı
Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı: Plan yapacaklar dikkat! Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı: Plan yapacaklar dikkat!
Real Madrid'in Arda Güler'den isteği 'yok artık' dedirtti Real Madrid'in Arda Güler'den isteği 'yok artık' dedirtti