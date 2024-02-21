Nobel ödüllü yazarın ölüm nedeni yeniden araştırılacak

Şili'de temyiz mahkemesi, 1973'te hayatını kaybeden Nobel ödüllü yazar ve şair Pablo Neruda'nın ölüm nedeninin yeniden araştırılmasına karar verdi.

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Nobel ödüllü yazarın ölüm nedeni yeniden araştırılacak

Şili Temyiz Mahkemesi, Nobel ödüllü yazar ve şair Pablo Neruda'nın yeğeninin talebi üzerine açılan dosyaya ilişkin verdiği kararda, prostat kanserinden yaşamını yitirdiği belirtilen şairin ölüm nedeninin tekrar araştırılması gerektiğine hükmetti.

Karara göre, Neruda'nın ölüm belgesinin yanı sıra yabancı kurumlar tarafından yapılan test sonuçları da incelenecek.

Neruda'nın yeğeni Rodolfo Reyes, Aralık 2023'te, dosyanın yeniden açılması ve kanser dışındaki ölüm nedenlerinin araştırılması için mahkemeye başvurmuş ancak olumsuz yanıt almıştı.

Reyes, yabancı adli tıp uzmanlarının Neruda'nın zehirlendiğine işaret eden kanıt bulduğunu öne sürmüştü.

PABLO NERUDA'NIN ÖLÜMÜNDEKİ İDDİALAR

Sosyalist lider Salvador Allende'nin dostu ve destekçisi Pablo Neruda'nın, Şili'de 1973'te General Augusto Pinochet liderliğindeki askeri darbeden 12 gün sonra prostat kanserinden öldüğü duyurulmuştu.

Neruda, ölümünden 3 gün önce Meksika'ya sığınma talebinde bulunmuştu.

Şairin eski şoförü Manuel Araya, Neruda'nın gizli servis tarafından zehirlendiğini iddia etmişti.

Uluslararası adli tıp uzmanlarından oluşan heyet, 2017'de yaptıkları açıklamada, Neruda'nın 2013'te hakim kararıyla mezarından çıkarılan ve incelenen kalıntılarında patojenik bir bakteriye rastlandığını, ölüme muhtemelen bu bakterinin yol açtığını belirtmişti.

Açıklamada, yapılan testler sonucunda, ölüm belgesinin Neruda'nın "gerçek ölüm nedenini" yansıtmadığı bildirilmişti.

Kaynak: AA

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