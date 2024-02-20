İsrail Nasır Hastanesi'ni kışlaya çevirdi: 118 hasta mahsur kaldı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde, bir süredir İsrail askerlerinin kuşatması altındaki Nasır Hastanesinde 118 hastanın hala mahsur olduğunu duyurdu.

İsrail Nasır Hastanesi'ni kışlaya çevirdi: 118 hasta mahsur kaldı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, hastanedeki 18 hastanın sahra hastanelerine nakliye edildiği belirtildi.

Ancak 118 hastanın, hala hastanede olduğu ifade edilen açıklamada, "İşgal güçlerinin askeri kışlaya dönüştürdüğü Nasır Hastanesindeki durum, felaketin ötesine geçti; personel ve hastaların hayatına doğrudan tehdit oluşturuyor." ifadesi kullanıldı.

Hastanede, elektrik, su, yiyecek, çocuk sütü, oksijen olmadığı, zor vakalar için uygun tıbbi bakımın bulunmadığı aktarılan açıklamada, uluslararası kuruluşlara, hastanenin militarizasyonuna son verilmesi, yeniden faaliyete geçmesi, tüm insani ve tıbbi ihtiyaçlarının karşılanması için İsrail'e baskı yapma çağrısında bulunuldu.

"Hastalar askeri sedyelerle kamyonlara bindirilip bilinmeyen bir yere götürüldü"

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra cumartesi günü, "İşgalci İsrail, Nasır Hastanesini hizmet dışı bırakarak, askeri kışlaya dönüştürdü." ifadelerini kullanarak, İsrail askerlerinin hastanede çalışan 70 sağlık personelini alıkoyduğunu belirtmişti.

İsrail askerlerinin yoğun bakım doktorunu alıkoyduğunu ve hastanede kritik vakaları takip edecek doktorun da kalmadığını vurgulayan Kudra, "İsrail işgal güçleri, sedyede hareket edemeyen onlarca hastayı alıkoydu. Hastalar askeri sedyelerle kamyonlara bindirilip bilinmeyen bir yere götürüldü." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail'in askeri kışlaya çevirerek elektriklerini kestiği ve oksijen cihazının çalışmasını engelleyerek hizmet dışı bıraktığı Nasır Hastanesi yoğun bakımında ölenlerin sayısının 8'e yükseldiği açıklanmıştı.

Kaynak: AA

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