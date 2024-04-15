İsrail Savaş Kabinesi bugün yeniden toplanıyor: Gündem İran'a verilecek yanıt

İran’ın 13 Nisan gecesi insansız hava araçlarıyla İsrail’e düzenlediği saldırının ardından bölgede tansiyon arttı. İsrail Savaş Kabinesi’nin bugün bir krz daha toplanacağı öğrenildi.

İsrail’de yayın yapan Kanal 12’nin haberine göre, İsrail’in Savaş Kabinesi İran’a verilecek yanıtı görüşmek üzere bugün yeniden toplanacak. Aynı haberde toplantının 14.00’te başlayacağı öğrenildi.

Toplantının ana gündem maddesinin İsrail'in İran'ın 13 Nisan'da düzenlediği saldırıya vereceği "yanıtın" olduğu belirtildi.

Savaş Kabinesi, İran'a verilecek yanıtı görüşmek üzere dün toplanmıştı. İsrail basınında çıkan haberlerde, Savaş Kabinesi üyelerinin İran'a verilecek yanıt konusunda farklı görüşlere sahip olduğu ve bir fikir birliğine varılamadığını yazmıştı.

Haberlerde, Savaş Kabinesi üyelerinin İran'a karşılık verilmesinde hemfikir olduğu ancak ne zaman ve nasıl bir yanıt verilmesi konusunda farklı görüşleri dile getirdikleri kaydedilmişti.

