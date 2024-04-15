İsrail Savaş Kabinesi bugün yeniden toplanıyor: Gündem İran'a verilecek yanıt

İran'ın insansız hava araçlarıyla saldırmasının ardından, İsrail'in Savaş Kabinesi bugün yeniden toplanacak.

Son Güncelleme:
İsrail Savaş Kabinesi bugün yeniden toplanıyor: Gündem İran'a verilecek yanıt

İran’ın 13 Nisan gecesi insansız hava araçlarıyla İsrail’e düzenlediği saldırının ardından bölgede tansiyon arttı. İsrail Savaş Kabinesi’nin bugün bir krz daha toplanacağı öğrenildi.

İsrail’de yayın yapan Kanal 12’nin haberine göre, İsrail’in Savaş Kabinesi İran’a verilecek yanıtı görüşmek üzere bugün yeniden toplanacak. Aynı haberde toplantının 14.00’te başlayacağı öğrenildi.

Toplantının ana gündem maddesinin İsrail'in İran'ın 13 Nisan'da düzenlediği saldırıya vereceği "yanıtın" olduğu belirtildi.

İran hava saldırısını sonlandırdı: İsrail'in misilleme yapması durumunda tepkimiz daha büyük olacakİran hava saldırısını sonlandırdı: İsrail'in misilleme yapması durumunda tepkimiz daha büyük olacakDünya

Savaş Kabinesi, İran'a verilecek yanıtı görüşmek üzere dün toplanmıştı. İsrail basınında çıkan haberlerde, Savaş Kabinesi üyelerinin İran'a verilecek yanıt konusunda farklı görüşlere sahip olduğu ve bir fikir birliğine varılamadığını yazmıştı.

Haberlerde, Savaş Kabinesi üyelerinin İran'a karşılık verilmesinde hemfikir olduğu ancak ne zaman ve nasıl bir yanıt verilmesi konusunda farklı görüşleri dile getirdikleri kaydedilmişti.

Etiketler
İsrail İran Saldırı
Son Güncelleme:
Papua Yeni Gine'de 6,5 büyüklüğünde deprem Papua Yeni Gine'de 6,5 büyüklüğünde deprem
Araba alacaklara görülmemiş Nisan indirimi; Chery Nisan ayı fiyat listesi belli oldu Araba alacaklara görülmemiş Nisan indirimi; Chery Nisan ayı fiyat listesi belli oldu
Kızıl Goncalar'da ortalık karışıyor; Büyük gizem sonunda çözüldü Kızıl Goncalar'da ortalık karışıyor; Büyük gizem sonunda çözüldü
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde İran-İsrail tartışması Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde İran-İsrail tartışması
ÇOK OKUNANLAR
Fatih Altaylı'dan Hakan Ural eleştirisi: Çağıran daha cahil Fatih Altaylı'dan Hakan Ural eleştirisi: Çağıran daha cahil
Kozan'da İYİ Partili ve BBP'li meclis üyeleri CHP'ye geçti! Cumhur İttifakı'nın önüne geçtiler İYİ Partili ve BBP'li meclis üyeleri CHP'ye geçti!
Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu: Bir ablamın babası da çok ünlü bir isim "Bir ablamın babası da çok ünlü bir isim"
Teleferik faciasından tutuklanan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün ifadesi ortaya çıktı Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün ifadesi ortaya çıktı
Meteoroloji'den sağanak yağış ve rüzgar uyarısı: Sıcaklıklar da artacak Meteoroloji'den sağanak yağış ve rüzgar uyarısı