İsrail polisinden Anadolu Ajansı'na müdahale! "'Bunlar Arap' diye bizi hedef gösterdi"

Cumartesi günü Hamas’ın başlattığı Aksa Tufanı ile başlayan çatışmalar sürüyor. Anadolu Ajansı Ortadoğu Haberleri Müdürü Turgut Alp Boyraz bölgeden yaptığı yayın sırasında İsrail güçleri tarafından engellendi.

Filistinli grupların 7 Ekim'de başlattığı "Aksa Fırtınası" sonrası İsrail ordusunun Gazze Şeridi sınırındaki hareketliliği dikkati çekiyor. İsrail ordusu Gazze'ye yönelik hava saldırılarına devam ederken Filistinli gruplar da roket atışlarını sürdürüyor. Bölgede bunun yanı sıra İsrail ordusunun hazırlıklarındaki hareketlilik göze çarpıyor..

Anadolu Ajansı Ortadoğu Haberleri Müdürü Turgut Alp Boyraz bölgedeki son durumu aktarmak için yaptığı yayın İsrailliler tarafından engelledi.

O anları gazeteci Mücahit Aydemir sosyal medya hesabından paylaştı. Aydemir, "AA Ortadoğu Haberleri Müdürümüz Turgut Alp Boyraz @turgutalpboyraz Ben Gurion Havaalanında canlı yayındayken çevredeki İsraillilerden birisi yayını sabote etti, 'bunlar Arap' diye bizi hedef gösterdi, sonra İsrailli güvenlik görevlileri yayınımızı böldü" ifadelerini kullandı.

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