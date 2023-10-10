Hamas'tan İsrail'e ateşkes çağrısı: 'İnfazları canlı yayınlayacağız'

Hamas İsrail'e roket yağdırdı. İsrail ise Gazze'yi vurdu. 7 Ekim'de Hamas'ın başlattığı Aksa Tufanı operasyonu sonrası çatışmaları hız kesmeden sürüyor. İki tarafta da yüzlerce can kaybı binlerce de yaralı var.

"ORTADOĞU'YU DEĞİŞTİRECEĞİZ"

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Netanyahu, abluka altındaki Gazze Şeridindeki Filistinli silahlı grupların saldırdığı Gazze çevresindeki yerleşim yerlerinin yerel yöneticileriyle görüştü.

"Katılımcıların zor ve feci bir felaket yaşadığını" dile getiren Netanyahu, "Hamas'ın yaşayacağı zor ve feci olacak, harekata girdik ve yeni başlıyoruz. Sizlerden kararlı olmanızı istiyorum çünkü Ortadoğu'yu değiştireceğiz." ifadelerini kullandı.

İsrail ordu radyosu, "İsrailli esirlere zarar gelse bile Gazze'ye saldırılar sürecek." açıklamasını yaptı.

İsrail ordusu son olarak Gazzelilere üç günlük su ve gıda stoğu yapmaları uyarısında bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Netanyahu, Gazze'deki hedeflerin vurulduğu anların videosunu paylaşarak, "Biz başladık, İsrail kazanacak" dedi.

SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ İNFAZ EDECEKLER

Öte yandan Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'ndan kritik bir açıklama geldi. Tugayın sözcüsü Ebu Ubeyde, “Bu saatten itibaren evlerinde güvende olan insanlarımızın uyarı yapılmadan her türlü hedef alınmasının, sivil rehinelerimizin infazıyla karşılanacağını duyuruyoruz” dedi.

İnfazları sesli ve görüntü bir şekilde çevrimiçi olarak paylaşacaklarını ifade eden Ubeyde, İsrailli esirleri güvende tuttuklarını ve “İslami talimatlara uygun hareket ettiklerini” savundu.

Hamas İsraille ateşkesi görüşmeye hazır olduklarını duyurdu.