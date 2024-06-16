İsrail ordusundan Gazze'ye acımasız saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Filistin haber ajansı WAFA'nın aktardığına göre, İsrail savaş uçakları, El-Bureyc Mülteci Kampı'nda El-Hatip ve En-Neccar ailelerinin evlerini bombaladı. Saldırılarda 6'sı çocuk 9 Filistinli öldü ve birçok kişi de yaralandı.

Geçtiğimiz yıl 7 Ekim'de Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın İsrail'e düzenlediği kapsamlı saldırıların ardından, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 337 Filistinli öldürüldü ve 85 bin 299 kişi de yaralandı.

İsrail ise 7 Ekim 2023'teki saldırılarda 1200 İsrailli'nin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA