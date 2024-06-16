İsrail ordusundan Gazze'ye acımasız saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İsrail ordusunun, Gazze'nin orta kesimindeki El-Bureyc Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda 6'sı çocuk 9 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Son Güncelleme:
İsrail ordusundan Gazze'ye acımasız saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Filistin haber ajansı WAFA'nın aktardığına göre, İsrail savaş uçakları, El-Bureyc Mülteci Kampı'nda El-Hatip ve En-Neccar ailelerinin evlerini bombaladı. Saldırılarda 6'sı çocuk 9 Filistinli öldü ve birçok kişi de yaralandı.

Geçtiğimiz yıl 7 Ekim'de Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın İsrail'e düzenlediği kapsamlı saldırıların ardından, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 337 Filistinli öldürüldü ve 85 bin 299 kişi de yaralandı.

İsrail ise 7 Ekim 2023'teki saldırılarda 1200 İsrailli'nin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Dev holding borsadan çıkmaya hazırlanıyor. Birçok kişinin hissesi bulunuyor Dev holding borsadan çıkmaya hazırlanıyor. Birçok kişinin hissesi bulunuyor
Gürcistan'da peş peşe korkutan deprem: Türkiye'de de hissedildi Gürcistan'da peş peşe korkutan deprem: Türkiye'de de hissedildi
Ukrayna Barış Zirvesi tamamlandı: Kalıcı barış için çıkış yolları aranıyor Kalıcı barış için çıkış yolları aranıyor
Kurban Bayramı'nda da Hizbullah-İsrail sınır çatışmaları sürüyor Kurban Bayramı'nda da Hizbullah-İsrail sınır çatışmaları sürüyor
Tayland'da roket festivalinde facia: Seyircilerin üzerine düştü, çok sayıda kişi yaralandı Seyircilerin üzerine düştü, çok sayıda kişi yaralandı
Dilber'e can veren Hazar Ergüçlü'den yeni proje. Set çoktan başladı bile Dilber'e can veren Hazar Ergüçlü'den yeni proje. Set çoktan başladı bile
ÇOK OKUNANLAR
Cumhurbaşkanlığı'ndan Diamond Tema'ya sansür girişimi: İslam şeriatını tartışmak suç mu? Cumhurbaşkanlığı'ndan Diamond Tema'ya sansür girişimi
CHP lideri Özgür Özel'in mezarlıktaki diyaloğu sosyal medyada gündem oldu CHP lideri Özgür Özel'in dikkat çeken diyaloğu
Yemen'de Husiler ve ABD arasında gerginlik tırmanıyor Yemen'de Husiler ve ABD arasında gerginlik tırmanıyor
İddia I Fenerbahçe sezona hızlı girdi: 4 oyuncuyla anlaştı Fenerbahçe, 4 oyuncuyla anlaştı
Dev holding borsadan çıkmaya hazırlanıyor. Birçok kişinin hissesi bulunuyor Dev holding borsadan çıkmaya hazırlanıyor. Birçok kişinin hissesi bulunuyor