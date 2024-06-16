Gürcistan'da peş peşe korkutan deprem: Türkiye'de de hissedildi

Gürcistan'ın Oni ve Sachkhere şehirlerinde peş peşe 4.5 ve 4.1 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Korkutan deprem Türkiye'den de birçok ilde hissedildi.

Gürcistan'da peş peşe korkutan deprem: Türkiye'de de hissedildi

AFAD, Gürcistan'ın Oni ve Sachkhere şehirlerinde7 dakika arayla 4.5 ve 4.1 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiğini bildirdi.

Oni kentinde saat 18.42'de meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depremden tam 7 dakika sonra saat 18.49'da Sachkhere kentinde de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem Ardahan, Kars, Iğdır ve Artvin illerinde de hissedildi.

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