Gürcistan'da peş peşe korkutan deprem: Türkiye'de de hissedildi
Gürcistan'ın Oni ve Sachkhere şehirlerinde peş peşe 4.5 ve 4.1 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Korkutan deprem Türkiye'den de birçok ilde hissedildi.
AFAD, Gürcistan'ın Oni ve Sachkhere şehirlerinde7 dakika arayla 4.5 ve 4.1 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiğini bildirdi.
Oni kentinde saat 18.42'de meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depremden tam 7 dakika sonra saat 18.49'da Sachkhere kentinde de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem Ardahan, Kars, Iğdır ve Artvin illerinde de hissedildi.