Tayland'da roket festivalinde facia: Seyircilerin üzerine düştü, çok sayıda kişi yaralandı

Tayland'ın Roi Et eyaletinde düzenlenen geleneksel roket festivali trajik bir kazayla sona erdi. Ev yapımı bir roketin seyircilerin bulunduğu bölgeye düşmesi sonucu en az 15 kişi yaralandı.

Tayland'da roket festivalinde facia: Seyircilerin üzerine düştü, çok sayıda kişi yaralandı

Tayland'ın Roi Et eyaletinde düzenlenen geleneksel roket festivalinde ev yapımı bir roketin seyircilerin bulunduğu bölgeye düşmesi sonucu en az 15 kişi yaralandı.

Yerel saatle 17.00 civarında meydana gelen olayda, fırlatma sırasında yaşanan teknik arıza sonucu 2 metrelik roket kontrolden çıkarak gösteriyi izleyen kalabalığın üzerine düştü.

4'ü ağır olmak üzere en az 15 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından bölgedeki hastanelere sevk edildi.

Olay anları bazı katılımcılar tarafından kaydedildi. Görüntülerde fırlatma rampasında tutukluk yapan roketin daha sonra kalabalığa doğru yönelerek paniğe yol açtığı görülüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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