İsrail Lübnan'ı İşgale Hazırlanıyor: Zaman Verdiler

İsrail’in Lübnan’a insanlık dışı saldırıları sürerken, Lübnan Hizbullah’ının lideri Nasrallah dahil komuta kademesinin birçoğu suikast sonucu hayatını kaybetti. İsrail’in Lübnan’ı işgal girişiminin de birkaç gün içinde başlayabileceği bildirildi. İsrail Savunma Bakanı Gallant, Hizbullah'la savaşın bir sonraki aşamaya geçeceğinin sinyalini verdi.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Lübnan saldırılarına ilişkin konuştu. Gallant, “Lübnan’da Hizbullah’la savaşın sonraki aşaması çok yakında başlayacak” açıklamasında bulundu.

İsrail’de yayın yapan The Jerusalem Post İsrail Savunma Kuvvetleri’ne dayandırdığı haberinde Güney Lübnan’ı işgal girişiminin birkaç gün içinde başlayabileceğini yazdı.

Söz konusu haberde, İsrail’in kara işgalinin şekli ve boyutu konusunda henüz kesin bir karar vermediği bildirilirken, Hizbullah’In son iki haftadır süren saldırılar boyunca zayıfladığı görüşü bildirildi.

Söz konusu haberde, işgalin ABD’nin baskısı veya Hizbullah'ın İsrail'e karşı ani bir başarı elde etmesi, müzakereye hazır olduğunu belirtmesi gibi gelişmelerle ertelenebileceği öngörüsü paylaşıldı.