Önce İşkence Edip Sonra Saldılar! İsrail Alıkoyduğu 12 Filistinliyi Serbest Bıraktı

İsrail, Gazze Şeridi'ni işgale giriştiği 27 Ekim 2023'ten beri, aralarında kadın, çocuk ve sağlık çalışanlarının da bulunduğu binlerce Filistinliyi alıkoydu. İsrail ordusu daha önce alıkoyduğu 12 Filistinliyi Gazze'nin güneyindeki Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı üzerinden serbest bıraktı.

ALIKONULAN FİLİSTİNLİLER İŞKENCEYE UĞRAMIŞ

Son derece bitkin ve yorgun görünen Filistinlilerin vücudunda işkence izleri tespit edildi. İsrail ordusu tarafından daha önce de serbest bırakılan Gazzelilerin sağlık durumlarındaki kötüleşme dikkat çekmiş ve çoğunun çeşitli işkencelere maruz kaldığı ortaya çıkmıştı.

Alıkonulan Filistinlilerin bir kısmı serbest bırakılsa da diğerlerinin akıbeti bilinmiyor.

Kaynak: AA