İsrail Karşıtı Paylaşımlar Gündem Olmuştu: Ford'dan Açıklama Geldi

Amerikan otomobil devi Ford'un resmi X hesabından dün "Özgür Filistin", "İsrail terörist bir devlettir" ve "Tüm gözler Gazze'de" şeklinde paylaşılmıştı. Hesabın ele geçirildiği iddia edilerek söz konusu paylaşımlar kısa süre içinde silinmişti.

X'ten yaptığı açıklamada firma, İsrail karşıtı mesajlar paylaşılan hesabının "kısa süreliğine hacklendiğini" bildirdi.

'İHLAL ARAŞTIRILIYOR'

Söz konusu paylaşımların "şirketin görüşlerini temsil etmediği" vurgulanan açıklamada "Ford ve X, bu ihlali araştırıyor" denildi.