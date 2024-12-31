Avustralya 2025'e ‘Merhaba’ Dedi! Havai Fişekler Yeni Yılı Müjdeledi! Sırada O Ülkeler Var

Dünya 2025 yıl için geri sayıma başladı, sokaklar yeni yıl afişleriyle süslenirken, Güney yarım kürede bulunan Avustralya, Türkiye saatiyle saat 16.00'da yeni yıla girdi.

Avustralya’nın Sidney şehrindeki Liman Köprüsü'nde binlerce kişi hava fişek gösteriyle yeni yılı kutladı. Yaklaşık 10 dakika süren görsel şölen, izleyenleri resmen büyüledi.

Avustralya'nın ardından yeni yıla girecek ülkeler arasında ise Japonya, Tayvan, Çin ve Rusya var.

Kaynak: İHA