﻿İsrail-Hizbullah Arasında Ateşkes: Netanyahu'dan Açıklama Geldi

İsrail medyası İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkesin onaylandığını duyurdu. Ateşkes kararının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan ilk açıklama geldi. Netanyahu, Lübnan'la yapılacak ateşkes anlaşması taslağını kabineye sunacağını bildirdi. İsrail Başbakanı ateşkesin süresinin sahadaki gelişmelere bağlı olacağını söyledi.

'HİZBULLAH ANLAŞMAYI BOZARSA VURURUZ'

Hizbullah'ın anlaşmayı ihlal etmesi halinde İsrail'in Lübnan’ı vuracağını belirten Netanyahu, ateşkese kararının arkasında 3 temel sebeplerinin olduğunu söyledi. İsrail Başbakanı bunların; "İran tehdidine odaklanmak, İsrail kuvvetlerini yenilemek ve Hamas'ı izole etmek" olduğunu ifade etti.

LÜBNAN BAŞBAKANI MIKATI'DEN AÇIKLAMA

Lübnan Başbakanı Necip Mikati, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Lübnan ile ateşkese ilişkin konuşmasının ardından açıklamada yaptı. Lübnan Başbakanı Necip Mikati, uluslararası toplumun İsrail saldırganlığını durdurmak için “hızlı hareket etmesi” ve “derhal ateşkes uygulaması” çağrısında bulundu.

Beyrut sakinleri ise anlaşma öncesi saldırıların artacağı endişesi ile kenti terk etmeye başladı.

ATEŞKESİN YARIN SABAH YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ BEKLENİYOR

İsrail güvenlik kabinesi, Lübnan'da olası ateşkesi oylamak için TSİ 17.00'da toplanmıştı. Öte yandan Lübnan'ın El-Cedid televizyonu, olası ateşkesin TSİ 23.00'da ABD ve Fransa'nın yapacağı ortak açıklamayla duyurulacağını paylaşmıştı.

Basında çıkan haberlerde ise Hizbullah ile İsrail arasında olası ateşkesin yarın sabah yürürlüğe gireceği belirtiliyor.

Kaynak: AA