İsrail güçleri, Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da 25 yaşındaki Filistinli bir genci öldürdüğü açıklandı. Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve yasa dışı yerleşimcilerin saldırılarında 7 Ekim'den bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısı 289'a yükseldi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Batı Şeria'nın Tulkerim kentinde Ayrım Duvarı kapısında konuşlanan İsrail güçleri, duvar yakınlarındaki Selim Nasır Selim Hicr'i ateşli silahla başından yaraladı. Yaralanan Hicr ve yanındaki erkek kardeşinin İsrail güçleri tarafından alıkonulduğu ve sonrasında Hicr'in yaşamını yitirdiği ifade edildi.

'BIÇAKLI SALDIRI' İDDİASIYLA BİR FİLİSTİNLİ DAHA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan bugün yapılan bir başka açıklamada da Nablus'un güneyindeki Huvvara beldesinde 30 yaşındaki Hamza İbrahim Muhammed Beşkar'ın 15 Aralık Cuma akşamı, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Açıklamada konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmezken, bölgedeki bir basın mensubunun Anadolu Ajansı muhabirine verdiği bilgiye göre, Beşkar, İsrail askerleri tarafından kendilerine yönelik bıçaklama girişiminde bulunduğu iddiasıyla öldürülmüştü.

İSRAİL, GAZZE'DE 7 EKİM'DEN BU YANA 19 BİNE YAKIN FİLİSTİNLİYİ ÖLDÜRDÜ

Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları, 7 Ekim'de İsrail'e 'Aksa Tufanı' isimli saldırı düzenledi. İsrail, bu saldırıda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 18 bin 787 Filistinli hayatını kaybetti. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 118’i karadan işgal sürecinde olmak üzere 450 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan geçici ateşkeste 81 İsrailli ve 240 Filistinli rehine ve tutuklu karşılıklı serbest bırakıldı.

İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah'ın sınır hattındaki çatışmalarında ise 24 Lübnanlı sivil, 108 Hizbullah mensubu, bir Lübnan askeri, beş İsrailli sivil ile altı İsrail askeri öldü